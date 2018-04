Barazzutti, il sorteggio? 'No sorprese'

GENOVA, 5 APR - "Il sorteggio non ha riservato particolari sorprese, ci aspettavamo questi giocatori". Corrado Barazzutti, capitano dell'Italia che da domani affronterà la Francia nei quarti di Coppa Davis, ha commentato così il programma degli incontri che vedrà all'esordio Seppi contro il numero uno transalpino Pouille. "Le mie scelte? Non ho avuto nessuna incertezza - ha proseguito Barazzutti - nemmeno quando ho dovuto scegliere il secondo singolarista dopo Fognini". Il capitano azzurro ha poi analizzato la decisione di far giocare Chardy da parte di Noah. "Chardy ha grandi potenzialità e quando gioca bene è un avversario difficile da incontrare. Poi se Noah lo ha scelto immagino che possa fare bene sulla terra battuta".