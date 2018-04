Noah scherza 'Corrado scommette su noi'

GENOVA, 5 APR - Sono i campioni in carica e non lo nascondono. Con questo spirito i francesi si apprestano a sfidare l'Italia nei quarti di finale di Coppa Davis. Yannick Noah, istrionico come sempre, davanti ai microfoni scherza sul fatto di non avere dubbi su come finirà la sfida con gli azzurri. "So che vinceremo noi di sicuro - ha detto ridendo -. Anzi quello che potete fare è scommettere tutti i vostri soldi sulla nostra vittoria. Anche Corrado (Barazzutti) ha messo i suoi soldi sulla vittoria della Francia". Non solo tennis però nella trasferta genovese di Noah. Il capitano francese nei giorni scorsi ha pranzato con Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria. "Sono un grande tifoso di calcio, mio padre ha giocato a calcio e il calcio è nel mio sangue. Giampaolo? Ho avuto l'opportunità di incontrare l' allenatore della Sampdoria ed è stato piacevole, ma mi piacciono entrambe le squadre di Genova".