24OreLeMans,riparte sfida tutta italiana

ROMA, 5 APR - Una sfida tutta italiana alla 24Ore di Le Mans. Cuore, coraggio e progettualità targate Cetilar Villorba Corse che ha presentato la stagione sportiva 2018 e svelato la Dallara numero 47 di classe LMP2 con la quale il team del Bel Paese sarà di nuovo protagonista alla corsa delle corse e nell'European Le Mans Series. Nell'esclusivo scenario "vintage" di "Ruote da Sogno" a Reggio Emilia il team principal Raimondo Amadio e i piloti Roberto Lacorte, driver pisano primo promotore del progetto, il trevigiano Giorgio Sernagiotto e l'emiliano Andrea Belicchi hanno illustrato i particolari del programma endurance e scoperto l'evoluto prototipo in nuova livrea "Cetilar" del blasonato costruttore parmense. ''Italian Spirit of Le Mans - ha evidenziato Amadio - ha concretizzato un sogno nel 2017 e adesso è l'ora della conferma. Siamo consapevoli che sarà una stagione complessa e impegnativa. Il livello generale in campionato e a Le Mans si è notevolmente innalzato''.