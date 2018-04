Juve: Pjanic, Benevento pericoloso

TORINO, 5 APR - "Il Benevento sarà pericoloso come la Spal". Miralem Pjanic vede altre trappole nella trasferta in terra campana contro i giallorossi: "Hanno vinto l'ultima partita (con il Verona, ndr), lotteranno fino alla fine e proveranno a fare punti con tutti", ha spiegato il bosniaco. "Andremo a Benevento pensando solo ai tre punti, allo scudetto: raggiungere il settimo sarebbe straordinario". La Juventus è ancora in corsa su tre fronti, anche se per la Champions servirebbe un'impresa dopo lo 0-3 con il Real, motivo per cui ogni bilancio è ancora prematuro: "Vincendo scudetto e Coppa Italia sarebbe un anno molto positivo e sappiamo che qua come obiettivo abbiamo quello di provare a portare a casa la Champions che è sicuramente più difficile".