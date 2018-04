Volley, Catania riabbraccia la nazionale

Catania - Il 19 maggio la Nazionale italiana di pallavolo giocherà a Catania un'amichevole con l'Australia. Un grande evento che torna in città e che attirerà, come è successo nel passato, appassionati da tutta l'isola.

Gli azzurri si preparano alla World League (oggi si chiama Volleyball League) e disputeranno una serie di test in giro per l'Italia. Il giorno prima è previsto un match a Reggio Calabria. Oggi è stato nostro ospite in redazione il presidente del comitato territoriale etneo, Giuseppe Gambero, per confermare l'impegno di Catania: "Ospitare gli azzurri è sempre un onore e speriamo che il pubblico possa rispondere con entusiasmo. Il match è inserito in un programma più ampio. Dal 15 al 20 Catania ospiterà le finali scudetto Under 14 maschili. Arriveranno in città ben 28 squadre e sarà un evento di grande impatto non solo sportivo. In collaborazione con i comitati territoriali di Agrigento, Caltanissetta, Ragusa e Siracusa in Sicilia arriverà anche la Prejuniores".

Insomma un maggio di spettacolo per gli appassionati di volley che sperano di sostenere, per le finali scudetto, una catanese. Sono in lizza per l'Under 14 la Roomy Club e la Gupe Catania che hanno costruito squadre competitive grazie al lavoro che da anni portano avanti con il vivaio.