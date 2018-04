Indurain, ciclista più completo è Nibali

MILANO, 5 APR - "Agli italiani piace avere i dualismi. Nibali e Aru oggi mi ricordano i Moser e i Saronni o i Bugno e i Chiappucci dei miei tempi. Avere atleti così bravi fa sicuramente bene al ciclismo. Nibali è più esperto ma il suo palmares parla per lui: è il ciclista più completo di tutti ed è tra i favoriti, assieme a Valverde e Alaphilippe, per la Liegi-Bastogne-Liegi. Aru invece è molto esuberante". Lo afferma Miguel Indurain, introdotto oggi con una cerimonia al Teatro Gerolamo di Milano nella Hall of Fame del Giro d'Italia. "Il mio erede - rivela Indurain, Maglia Rosa nel 1992 e nel 1993 - mi sembra poter essere Tom Dumoulin. Con il suo stile di corsa mi assomiglia".