Eurolega: AX Milano-Panathinakos 95-96

(ANSA) -MILANO, 5 APR - L'Olimpia Milano saluta l'Eurolega con una sconfitta dolorosa dopo un tempo supplementare contro il Panathinaikos (95-96). Il possesso finale racconta tutta l'agonia della squadra di Pianigiani, capace di buttare via 17 punti di vantaggio (guidata da Guidaitis, 18 punti e 10 rimbalzi) ma uscita comunque tra gli applausi del Forum d'Assago: James sbaglia il tiro del sorpasso, M'Baye - completamente solo - per spazzare via il rimbalzo realizza una sfortunata impresa, quella di imbucarsi un auto-canestro a 1.4'' dalla sirena. Milano chiude così l'Eurolega con il record di 10-20 (due vittorie in piu' della scorsa edizione), il Panathinaikos invece aspetta le gare di domani per capire se potrà contare sul vantaggio del fattore campo ai playoff.