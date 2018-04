Nba, Minnesota ko e Denver vede playoff

ROMA, 6 APR - Ultime battute della regular season in Nba e caccia agli ultimi posti liberi per i playoff. Nel turno di questa notte gran passo avanti dei Denver Nuggets, che battono per 100-96 i Minnesota e li appaiano al'ottavo posto nella Western Conference. Una partita che si è giocata sul filo della parità e decisa a pochi secondi dalla sirena, un duello che continuerà a distanza nelle prossime gare per un un posto nei playoff. Sorridono anche gli Utah Jazz usciti vincitori contro i Los Angeles Clippers, spingendoli lontano dai posti che contano. La formazione di Danilo Gallinari, peraltro ancora assente per l'infortunio alla mano, ha perso 117-95 e vede allontanarsi i sogni di playoff. Vittoria di misura per la capolista Houston Rockets su Portland per 96-94 grazie a una magia di Chris Paul. I Cleveland Cavaliers vincono in rimonta 119-115 sui Washington Wizards,che a pochi minuti dalla fine erano avanti di ben 16 punti. Ma Lebron James ha fatto la differenza, per lui 33 punti, 9 rimbalzi e 14 assist.