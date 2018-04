Golf: Masters, avvio Garcia da incubo

ROMA, 06 APR - "E' la prima volta in carriera che commetto un errore simile. Chiudere una buca par 5 in 13 colpi, non ammette scusanti. E' inspiegabile. Ogni volta che colpivo sembrava come se la palla non volesse fermarsi mai. Sono deluso". Al Masters di Augusta (Usa) il primo giorno segna la disfatta di Sergio Garcia. Il campione in carica, dopo il primo giro, ha già perso ogni chance di vittoria. Al penultimo posto insieme al vigile del fuoco Matt Parziale, lo spagnolo ha rovinato una prova difficile alla buca 15, chiusa in 13 tentativi. Con El Nino che ha spedito in acqua la palla per ben 5 volte. E ha fatto registrare il record negativo del torneo alla 15. Dal sogno doppietta al suicidio sportivo. Proprio ad Augusta, lì dove nel 2017 Garcia ha conquistato il primo Major della carriera al 79/o tentativo, 19 anni dopo essere arrivato nel circuito con stampata addosso l'etichetta da predestinato. Un'impresa resa ancora più grande dall'arrivo della prima figlia, chiamata Azalea come la buca 13 dell'Augusta National.