Danza sportiva: l'Italia cerca medaglie

ROMA, 6 APR - La danza sportiva italiana è pronta per l'avventura in Russia dove, nel prossimo fine settimana, si disputerà la Coppa del mondo standard adulti pd, Campionato del mondo show dance adulti latin pd e combinata 10 balli categoria Under 21, Coppa d'Europa di danze latino americane, categoria adulti. Sotto l'organizzazione della Wdsf (World dancesport federation) 10 gli azzurri della Fids, il 7 e 8 aprile a Chelyabinsk e a Mosca, si misureranno con gli oltre 800 atleti provenienti da ogni parte del mondo, nella European cup, nella World cup e nel World championship. L'Italia coltiva più di una speranza con 10 rappresentanti: Simone Carabellese e Lucia Cafagna (Coppa del mondo standard adulti pd); le coppie Marco Zingarelli-Ilaria Campana e Fabio Gaetano Modica-Tinna Hoffmann (Campionato del mondo show dance adulti latin pd); Nicola Zampa e Lucrezia Bacchi (Campionato mondiale combinata 10 balli Under 21), Vincenzo Mariniello e Sara Casini (Coppa d'Europa danze latino americane adulti).