Juve: Allegri, a Benevento con rabbia

TORINO, 6 APR - "Domani non possiamo sbagliare: dovremo mettere la rabbia e la delusione per come è finita martedì". Allegri chiede una reazione speciale alla Juventus contro il Benevento dopo la sconfitta in Champions contro il Real: "E' una partita che dobbiamo vincere di tecnica ma anche di rabbia - ha spiegato il tecnico bianconero -. Mettere tutta la rabbia e la delusione di martedì in campo con il Benevento, altrimenti ci complichiamo la vita". Nonostante la classifica sia confortante per i bianconeri, Allegri non si fida dei sanniti: "Giochiamo contro una squadra che ha vinto ultimamente in casa, ha battuto Sampdoria e Verona, pratica un buon calcio e soprattutto scendiamo in campo per la prima volta alle 15, ora che arrivano i primi caldi. Dobbiamo mantenere il vantaggio sul Napoli altrimenti gli diamo più possibilità".