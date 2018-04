Ballardini, emozionato da derby Genova

GENOVA, 6 APR - Assente all'andata, Genoa sconfitto e Juric esonerato, Ballardini non è nuovo al clima derby. Nelle precedenti avventure in rossoblù il tecnico ravennate aveva conquistato due successi e un pareggio. "Emozionato? E' una partita dalle emozioni diverse che non so descrivere. Poi magari tra oggi e domani sarò un pò più chiaro, ma è difficile descrivere cosa si prova prima di un derby" dice Ballardini. Lo prepari e basta, magari hai bisogno di parlare poco, d'altra parte non c'è stato tanto tempo per preparare questa sfida. Entrambe abbiamo giocato due partite in pochi giorni. Siamo curiosi di quello che potrà accadere". Avere poco tempo a disposizione però potrebbe non essere uno svantaggio. Ballardini non anticipa la formazione: "sono stato messo in difficoltà dalle prestazioni positive di alcuni elementi ma è una difficoltà che ho sempre perché si allenano tutti bene. Lapadula? Le occasioni le ha sempre avute, era solo questione di tempo".