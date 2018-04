Gp Bahrain: vola Ricciardo,Raikkonen 3/o

ROMA, 6 APR - Primi giri di pista in Bahrain in vista del gp di domenica e il più veloce è stato Daniel Ricciardo. La Red Bull dell'australiano ha chiuso in testa il turno iniziale di prove libere: con il tempo di 1'31''060 ha preceduto la Mercedes di Valtteri Bottas (1'31"364). Terzo tempo per la Ferrari di Kimi Raikkonen che in 1'31"458 ha fatto meglio di Sebastian Vettel, quarto in 1'31"470. Subito dietro l'altra Mercedes di Lewis Hamilton, quinto in 1'32"272.