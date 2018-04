Motogp Argentina, prime libere a Pedrosa

ROMA, 6 APR - Dani Pedrosa su Honda con il tempo di 1:40.303 è stato il più veloce nel primo turno di prove libere del gran premio di Argentina. Lo spagnolo ha preceduto la Honda di Cal Crutchlow (+0.042) e la Suzuki di Andrea Iannone (+0.083). Sesto tempo per Marc Marquez (Honda), settimo Valentino Rossi (Yamaha) e ottavo Andrea Dovizioso (Ducati). In Moto3 leader Bezzecchi (1:52.658) davanti a Norrodin e Bastianini, in Moto2 Pasini (1:44.461) davanti a Oliveira e Bagnaia. Seconde sessioni delle tre classi alle 18.05 (Moto3), alle 19 (Moto2) e alle 20 (MotoGP).