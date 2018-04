F1:Bahrain, Ferrari super in 2/e libere

ROMA, 6 APR - Ferrari al comando nelle seconde libere del Gran Premio del Bahrain. Kimi Raikkonen ha staccato il miglior tempo in 1'29''817 davanti al compagno di squadra Sebastian Vettel (+0,011). Dietro le due Mercedes di Valtteri Bottas (+0,563) e Lewis Hamilton (+0,563). In quinta e sesta posizione le due Red Bull, molto bene nel passo gara, con Mark Verstappen (+0,928) davanti a Daniel Ricciardo (+0,934). Raikkonen è costretto a fermarsi ad un quarto d'ora dal termine delle prove per un probabile problema di fissaggio della gomma anteriore destra.