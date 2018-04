Coppa Davis: Fognini, punto importante

GENOVA, 6 APR - "Era un punto da portare a casa e ce l'ho fatta. Con Chardy? Sono cose che succedono in campo ma restano lì". Così Fabio Fognini ha commentato a bordo campo la gara vittoriosa con il francese. Durante la partita tra i due giocatori ci sono stati alcuni battibecchi su alcune palle contese. "Ho avuto un piccolo momento a vuoto nel quarto set ma mi sono subito ripreso" ha aggiunto il tennista italiano. "Nel primo set non mi sentivo bene, lo dicevo a Corrado, non riuscivo a muovere la palla come volevo" ha detto ancora. "E' stato bello giocare davanti a tanti amici, ho tantissimi bei ricordi di Genova - ha aggiunto Fognini -. Sono cresciuto qui fino a 14 anni. E' bello ritrovarli e averli vicino".