Vettel, possiamo migliorare ancora

ROMA, 6 APR - Essere primi il venerdì non porta punti in classifica e i piloti della Scuderia Ferrari, Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel, sono ben consapevoli del fatto che il weekend del Bahrain sia appena iniziato. Ciò nonostante, i loro commenti dopo la prima giornata di prove rispecchiano il duro lavoro fatto da tutta la squadra. "E' difficile dire dove siamo in base ad un solo giorno di prove - ha commentato Sebastian Vette - ma abbiamo fatto dei passi avanti. Nei long run possiamo fare di meglio, quindi vedremo come andrà domani. Abbiamo fatto qualche errore qua e là, ma abbiamo cercato di trovare il giusto ritmo per le qualifiche. Questo è il momento in cui bisogna provare a trovare il limite della vettura, soprattutto questa sera visto che le condizioni sono le stesse che avremo domani e domenica sera. Ci concentriamo su noi stessi e cerchiamo di avere un miglior feeling con la macchina, dal momento che c'è ancora del lavoro da fare, ma credo che possiamo migliorare ancora".