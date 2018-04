Moto: Argentina, Rossi 'Yamaha va bene'

ROMA, 6 APR - Che la pista di Termas de Rio Hondo non sia una qualunque per Valentino Rossi lo si capisce guardando l'affetto che i fan argentini riservano al nove volte campione del team Movistar Yamaha MotoGP ogni volta che esce dal box. In questa stagione, l'inizio di GP sudamericano del pesarese è buono. Rossi chiude nella ipotetica Q2 al settimo posto e non troppo distante delle veloci Honda. "Sono abbastanza soddisfatto", ha commentato il Dottore dopo la prima discesa in pista della FP1 a Termas. "La moto va bene ma sicuramente dobbiamo lavorare tanto sulle gomme, sull'elettronica e sul bilanciamento. Ma la prima impressione è positiva". Rossi chiude nella scia dei più forti e afferma, a FP2 chiusa: "Era importante stare nei primi dieci, sono abbastanza contento del passo con le gomme dure ma dobbiamo impegnarci su questo e pensare alle qualifiche".