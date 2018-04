Nba, Cavs ko, Belinelli ferma James

ROMA, 7 APR - Notte spettacolo in Nba con un Lebron James in condizione super, fermato solo da un altrettanto super Marco Belinelli. La sfida tra i Cleveland Cavaliers e i Philadelphia si è giocata proprio sul duello fra il fuoriclasse americano e il campione italiano. Il primo è andato in tripla doppia, mettendo a segno ben 44 punti con 11 rimbalzi e altrettanti assist. Il secondo ha guidato i 76ers con forza, segnando 33 punti, e portato i suoi alla vittoria, 132-130, ipotecando anche il terzo posto nella Eastern Conference. La classifica a est è sempre guidata dai Toronto Raptors, che hanno battuto facilmente Indiana Pacers per 92-73. Ancora speranze di playoff per Minnesota, che ha battuto 113-96 i Lakers, e resta alla pari con i Nuggets. Nelle altre gare, da segnalare la vittoria di Boston su Chicago 111-104 e quella di new Orlenas su Phoenix per 122-103.