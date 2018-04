Golf, al via fase finale Masters

ROMA, 07 APR - L'82/a edizione del Masters entra nel vivo. Dopo i primi due round è pronta a scattare la fase finale del torneo, primo major della stagione del grande golf. In Georgia (Stati Uniti) sono 53 i giocatori riusciti a centrare l'impresa di superare il taglio. Tra questi anche il nuovo leader Patrick Reed, l'azzurro Francesco Molinari e Tiger Woods. Il primo a scendere sul green sarà il britannico Paul Casey. I sorteggi hanno stabilito che Woods giocherà al fianco del britannico Poulter (l'ultimo ad ottenere l'invito al Masters grazie al successo al play-off nello Houston Open). Mentre Molinari dovrà fare i conti con l'americano Stanley. L'olimpionico Rose sfida Watson (vincitore nel 2012 e 2014). Da non perdere il round tra Spieth e Johnson. Con il vicecampione olimpico Stenson che giocherà con McIlroy. Gli ultimi a scendere in campo saranno invece l'australiano Leishman (2/o) e il leader Reed. Ad Augusta tutti a caccia della "Green Jacket", simbolo di un torneo leggendario.