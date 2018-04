Udinese-Lazio diventa anche un'asta

ROMA, 7 APR - Un colpo d'occhio irripetibile quello di domani in occasione della partita Udinese-Lazio: gli 11 calciatori friulani giocheranno, infatti, con 11 maglie bianconere tutte diverse tra loro e di passate stagioni del Club, a cui saranno abbinati 11 sogni da realizzare dei loro proprietari originari. Questi gli ingredienti di "Dacia The Auction", l'inedita iniziativa di Dacia e Udinese Calcio, che prenderà vita domani, al fischio di inizio della partita. Un'operazione unica in ambito sportivo, che vedrà le 11 diverse maglie bianconere indossate dai giocatori "battute all'asta" durante il match su Catawiki.it, il sito d'aste online specializzato in oggetti rari e speciali. All'esito dell'asta, il valore raggiunto dalle diverse maglie contribuirà alla realizzazione del "sogno" abbinato a ciascuna di esse. Progetti che in alcuni casi, fino ai 90 minuti prima della fine del match, sembravano irraggiungibili e irrealizzabili.