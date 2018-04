Gattuso,Donnarumma non dà preoccupazioni

CARNAGO (VARESE), 7 APR - Rino Gattuso difende dalle critiche i suoi calciatori. "Più ne sento, più insisto a farli giocare", ha commentato l'allenatore rossonero a proposito del calo di condizione mostrato nel derby da Giacomo Bonaventura, sottolineando l'importanza del suo apporto, come quello di Suso e Gianluigi Donnarumma. "Suso sta giocando da leader, facendo un lavoro incredibile a livello di chilometri ad alta intensità. Tecnicamente può fare qualcosa in più ma ci sta dando equilibrio, come gli ho mostrato confrontando i dati delle prima partite dell'anno con quelli delle ultime - ha detto il tecnico -. Donnarumma può fare molto di più, ci ha abituato tutti bene. Al di là di qualche errore su impostazione, come i 4-5 commessi nel derby, da parte di tutti c'è stima e fiducia. In questo momento nessuno dei due mi preoccupa". Da non sottovalutare è la sfida con il Sassuolo: "continuiamo a pensare alla Champions ma dobbiamo consolidare il posto in Europa League, e dobbiamo guardarci indietro, senza mollare di una virgola".