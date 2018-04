C.Davis: Barazzutti, perso giocando male

GENOVA, 7 APR - "Si giocava contro uno dei doppi più forti del mondo non è che potessimo sperare di fare un risultato migliore". Così il capitano dell'Italia di Davis, Corrado Barazzutti, ha commentato a bordo campo la sconfitta nel doppio contro la Francia. "Il punteggio è molto severo, i nostri non hanno giocato sui soliti loro livelli - ha aggiunto Barazzutti parlando all'emittente Supertennis -. Oggi si poteva perdere ma giocando bene. Dispiace perdere con un risultato così ma non era scritto da nessuna parte che questo punto dovevamo portarlo a casa". Il capitano è ottimista per domani: "ci aspettano due singolari da giocare alla pari. Siamo preparati".