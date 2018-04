Noah,ora due singolari per fare un punto

GENOVA, 7 APR - "Era importante vincere il doppio. Adesso abbiamo due partite per fare il terzo punto che significherebbe la vittoria. Ora concentriamoci sulla partita tra Fognini e Pouille, poi vediamo". E' soddisfatto il capitano dei francesi Yannick Noah dopo la vittoria del doppio nei quarti di Coppa Davis. "Era già difficile, poi ci abbiamo messo anche del nostro: non siamo mai entrati in partita. Adesso pensiamo alle partite di domani" ha detto Fabio Fognini commentando la sconfitta. Nel primo set, sul 5-4 per la Francia, gli italiani hanno commesso tre errori gravi sul servizio di Bolelli: Fognini ha mandato fuori campo uno smash facile da posizione centrale sotto rete, Bolelli ha fatto due doppi falli. Da quel momento la Francia è scappata via: "Oggi mi è dispiaciuto il doppio fallo nel primo set, quando la partita era in equilibrio, poi da lì la Francia è scappata via. E da quel momento non siamo riusciti ad esprimerci al meglio" ha spiegato Simone Bolelli.