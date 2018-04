Dybala,felice gol dopo giorni non facili

ROMA, 7 APR - "Sono contento per i gol perché non sono stati giorni facili. Abbiamo vinto una gara complicata ma siamo stati bravi. Dobbiamo dare i meriti al Beneveneto, giocano molto bene e vincere qui non è facile". Queste le parole dell'attaccante della Juventus Paulo Dybala, autore di una tripletta al Vigorito, con due penalty. "Tolto il peso dei rigori? Può succedere di sbagliarli, i portieri si allenano tanto per pararli", ha detto ancora ai microfoni di Mediaset Premium, prima di "mandare un saluto alla mia mamma, che oggi compie gli anni". "Alla Champions ci crediamo, i miei compagni sono uomini che non si arrendono mai - ha detto ancora -. Siamo convinti di poter fare risultato, altrimenti non andremmo neanche".