Canottaggio:a Piediluco bene gli azzurri

PIEDILUCO (TERNI), 7 APR - E' terminata sul lago di Piediluco la prima giornata di finali del Meeting Nazionale di canottaggio, il primo della stagione agonistica 2018. All'evento svoltosi sulle acque sede del Centro Nazionale di Preparazione Olimpica e 'prologo' del primo impegno internazionale del Memorial "Paolo d'Aloja" che si terrà sempre a Piediluco il prossimo weekend, in evidenza gli azzurri del Gruppo Olimpico, in gara come 'Italia Team'. Tra gli uomini prove convincenti dei medagliati dei Mondiali 2017 di Sarasota: Luca Rambaldi, bronzo nel doppio, è oggi oro nel singolo Senior; i vicecampioni mondiali nel 4 Senza Giovanni Abagnale e Domenico Montrone sono battuti solo dalla Romania nel due senza Senior, risultando però il primo tra gli equipaggi italiani in gara; nel singolo Pesi Leggeri Pietro Willy Ruta legittima con la vittoria l'argento iridato nel doppio. Nelle gare femminili vittorie di Giorgia Pelacchi e Aisha Rocek nel due senza Senior e dell'atleta olimpica di Rio 2016 Valentina Rodini nel singolo PL.