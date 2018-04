Gp Bahrain: gioia Vettel 'Ferrari super'

ROMA, 7 APR - ''La macchina è stata eccellente per tutto il weekend, è stata straordinaria. Quanto la macchina risponde bene è un piacere''. Sebastian Vettel è raggiante dopo la conquista della pole position nel Gran Premio del Bahrain. ''Abbiamo migliorato già ieri - aggiunge il pilota tedesco della Ferrari - la vettura ha reagito bene, è una bella sensazione. Ora sono eccitato, ma domani sarò un'altra storia''. Non del tutto soddisfatto l'altro ferrarista Kimi Raikkonen per aver accarezzato allungo l'idea della pole position nella Q3: ''Non è un risultato ideale - ammette il pilota finlandese - ma devo accontentarmi''.