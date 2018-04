Moto3: Argentina, pole ad Arbolino

ROMA, 7 APR - Tony Arbolino (classe Moto3) ha ottenuto in Argentina la prima pole della carriera. Il pilota lombardo, in sella ad Honda, ha preceduto un altro italiano, Marco Bezzecchi (KTM) ed il piota di casa Gabriel Rodrigo (KTM). In seconda fila partiranno il malese Adam Norrodin (Honda), seguito da altri due italiani: Enea Bastianini (Honda) e Fabio Di Giannantonio (Honda). Niccolò Antonelli (Honda) apre la terza fila. Decimo posto in griglia per Andrea Migno (KTM).