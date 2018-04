Aprilia con Espargarò vicina ai primi

ROMA, 7 APR - Sulla pista di Termas de Rio Hondo, con pista umida per la pioggia, Aleix Espargarò ha portato la sua Aprilia RS-GP a lottare con i migliori. Con una grande Q1 (primo posto per lui) ha conquistato il passaggio alla Q2. Avendo disputato il primo turno lo spagnolo ha avuto una sola gomma posteriore nuova a disposizione nella sessione decisiva, l'ha comunque sfruttata al massimo conquistando la prima posizione della terza fila. Anche Scott Redding ha messo in mostra una buona confidenza, specialmente su pista bagnata, in termini di ritmo gara e prestazione, senza però centrare il passaggio in Q2. Scatterà dalla quinta fila. "Dopo il lavoro che abbiamo fatto, con tanti cambiamenti, la moto va decisamente meglio rispetto a venerdì, così in Q1 mi sono sentito molto a posto anche in quelle condizioni di pista - ha detto Espargarò - Sono convinto che se in Q2 avessi avuto una gomma buona per il finale avrei potuto lottare per la pole o per la prima fila. Ma va bene così. Domani possiamo fare un bel risultato".