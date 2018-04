Finale Masters, sfida tra Reed e McIlroy

ROMA, 08 APR - Patrick Reed per il primo trionfo in un Major. Rory McIlroy per completare il grande slam. E ancora: Rickie Fowler e Jon Rahm per una rimonta epica. Con Francesco Molinari che vuole continuare a ben figurare. L'ultima giornata del Masters promette spettacolo. Reed a 18 buche dal termine è al comando dell'82/a edizione del torneo di golf più affascinante del mondo e guida la classifica con uno score totale di 202 (-14). E' testa a testa con McIlroy (-11). Il nordirlandese, ex numero uno al mondo, grazie a un parziale di 65 (-7) può ancora sognare la "Green Jacket". E' il miglior score di giornata insieme a quelli di Fowler, 3/o a cinque lunghezze dalla vetta (207, -9) e dallo spagnolo Rahm (4/o con 208, -8). Quinto posto per Stenson (-7), 6/o Leishman, Fleetwood (autore di una grande rimonta) e Watson (-6). Chiudono la Top Ten, in 9/a posizione, Spieth e Thomas (-5). Undicesimo Johnson (-4), leader mondiale. Giro sotto par a quota 70 (-2); Molinari recupera 7 posizioni ed è21/a piazza con 216 colpi (par).