Monterrey, in finale Muguruza e Babos

ROMA, 8 APR - Garbine Muguruza e Timea Babos sono le finaliste del torneo WTA International di Monterrey, in Messico. La spagnola, numero 3 del ranking mondiale e prima favorita del tabellone, ha proseguito il suo percorso netto (non ha ceduto alcun set finora) regolando in semifinale per 6-0 7-5 la rumena Ana Bogdan, numero 90 Wta. Nell'altra semifinale, l'ungherese, numero 44 Wta e quarta testa di serie, ha superato in rimonta (1-6 6-1 6-2) la statunitense Sachia Vickery, numero 91 Wta. Sarà l'ottava finale in carriera per la Babos, che fin qui ha conquistato tre titoli, l'ultimo dei quali in questa stagione ai Taipei City. Decima finale invece per la 24enne Muguruza seconda stagionale dopo quella persa a Doha: 5 i trofei finora messi in bacheca dalla Muguruza, ultimo in ordine di tempo quello di Wimbledon l'estate scorsa. La spagnola si è aggiudicata tutti i quattro precedenti con la 24enne di Sopron, tre disputati nel 2016 e uno nel 2011, al torneo ITF di Mestre.