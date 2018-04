Charleston, semifinali rinviate

ROMA, 8 APR - La pioggia ha impedito la disputa delle semifinali ieri al torneo Wta Premier di Charleston, in South Carolina (Stati Uniti). Hanno cominciato il loro confronto la tedesca Julia Goerges, numero 13 Wta e quinta favorita del seeding, e la lettone Anastasija Sevastova, numero 16 Wta ed ottava testa di serie, ma sul 4-4 il maltempo ha costretto a interrompere il match, la cui prosecuzione è fissata per oggi. Nel bilancio dei confronti diretti la Goerges è in vantaggio per 4 a 3 ma Sevastova si è aggiudicata la sfida disputata al terzo turno di Indian Wells il mese scorso. Nell'altra semifinale, in campo l'olandese Kiki Bertens, numero 26 Wta e dodicesima testa di serie, e la statunitense Madison Keys, numero 14 Wta e settima testa di serie, finalista agli ultimi Us Open, che agli ottavi aveva fermato Camila Giorgi. La Bertens ha vinto l'unico precedente con l'americana, disputato negli ottavi del Roland Garros di due anni fa.