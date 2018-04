Taekwondo, altri 2 azzurri a Giochi

ROMA, 8 APR - Ancora soddisfazioni per la squadra azzurra di Taekwondo ai campionati mondiali giovanili in corso ad Hammamet in Tunisia. Altri due atleti infatti si sono qualificati per le prossime Olimpiadi Giovanili in programma a Buenos Aires a ottobre. Sono Gabriele Cauto e Sofia Zampetti. Il primo ha anche conquistato il bronzo nella sua categoria (-63 kg); Zampetti si è fermata ai quarti di finale nella categoria -44 kg, ma si è qualificata lo stesso. I due atleti vanno ad affiancare Assunta Cennamo che il pass per Baires l'aveva staccato ieri, ottenendo anche un brillante terzo posto, medaglia di bronzo, nella cat. -63 kg.