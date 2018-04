Sirigu, vittoria Torino meritata

ROMA, 8 APR - "Credo che noi, per come abbiamo giocato e per quello che abbiamo dato in campo, abbiamo meritato la vittoria. Probabilmente, se fosse stato pari o avesse vinto l'Inter, non avrebbero rubato niente": è tutto in questo paradosso di Salvatore Sirigu, portiere del Torino, per spiegare l'1-0 sui nerazzurri. " È stata una gran bella partita da entrambe le parti, noi siamo stati bravi a sbloccarla e a tenere il risultato e il calcio a volte è questo. L'Inter ha tentato in tutte le maniere e oggi non gli è andata bene", ha detto Sirigu a Sky "Noi - ha poi spiegato il n.1 granata - abbiamo attraversato un periodo molto brutto, dove i risultati e anche le prestazioni non erano delle migliori. Forse abbiamo capito a un certo momento che non era più necessario guardare alla classifica, ma era meglio concentrarsi sul lavoro quotidiano per crescere come squadra, per capire anche quello che vuole l'allenatore e cercare di farlo".