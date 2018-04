Ex profugo Gambia vince Maratona Dogi

ROMA, 8 APR - Il gambiano Ousman Jaiteh (1h05'47") e l'etiope Gedamnesh Yayeh (1h19'58") si sono imposti a Stra nella ventunesima edizione della mezza maratona della Riviera del Brenta. Jaiteh, 27 anni, residente a Borgo Valsugana e tesserato per il Trentino Running Team, ha condotto la gara in solitaria dal primo all'ultimo metro. Questo ragazzo ha una storia particolare: è arrivato in Italia da profugo all'inizio del 2016, facendo la traversata dalla Libia a Lampedusa in barcone. In Italia ha scoperto la corsa e continua a migliorarsi: la prestazione della Dogi's Half Marathon (passaggi: 30'40" ai 10 km e 46'20" ai 15 km), sul veloce percorso certificato Aims, rappresenta un progresso di quasi due minuti sul record personale, stabilito meno di un mese fa a Brescia. Vicenza Marathon ha invece vinto, per il terzo anno consecutivo, il Trofeo Team Elite. Quasi 1.800 gli atleti al traguardo entro le 2 ore 30' del tempo massimo.