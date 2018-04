F1: Raikkonen, mi dispiace per meccanico

ROMA, 8 APR - ''Non so cosa è successo, non so in che condizioni si trovi il meccanico. Sono entrato ai box, poi la luce era verde e sono ripartito''. Al termine del Gp del Baharain Kimi Raikkonen dice la sua su quanto accaduto durante il pit-stop ai box Ferrari che lo ha visto investire un meccanico della Rossa: ''Purtroppo il ragazzo si è fatto male, ma il mio compito è partire quando la luce è verde. Mi dispiace perche un ragazzo si è fatto male''. Cosa c'e' da salvare di questo week-end? ''Nulla''.