Ronaldo-Griezmann, derby Madrid è 1-1

MADRID, 8 APR - Per il quinto campionato consecutivo l'Atletico Madrid esce imbattuto dal Santiago Bernabeu. Il derby madrileno finisce infatti 1-1, con rete di Cristiano Ronaldo, al gol n.650 in carriera, e pareggio di Griezmann. Con questo pari, che avvicina il Barcellona al titolo, l'Atletico mantiene i 4 punti di vantaggio sul Real e consolida il secondo posto in classifica. In vista del match di ritorno in Champions contro la Juve, di mercoledì prossimo, Zidane ha fatto turnover lasciando in panchina Casemiro, Modric e Benzema, poi entrato al 20' st al posto di CR7. "Sono arrabbiato perché volevo vincere - ha detto nel dopopartita il tecnico dell'Atletico, Diego Simeone -. E' stato un derby intenso ma abbiamo il rammarico di non aver vinto. Il nostro obiettivo è sempre lo stesso: rendere la vita sempre più difficile a due superpotenze come Real e Barcellona". A Zinedine Zidane chiedono come mai Ronaldo sia uscito al 20' st. "Sta benissimo - risponde - ed era previsto che giocasse solo 20 minuti nel secondo tempo".