In Moto2 vince Mattia Pasini

ROMA, 8 APR - Con una gara perfetta e intelligente, Mattia Pasini, in sella alla sua Kalex del team Italtrans Racing, ha ottenuto la sua seconda vittoria in Moto2 imponendosi nel Gp d'Argentina a Rio Hondo. Al secondo posto lo spagnolo Xavi Vierge del team Dynavolt Intact GP, partito in pole ma beffato dal sorpasso di Pasini alla curva 13. Al terzo posto chiude Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo), mentre Lorenzo Baldassarri ha chiuso al quarto posto davanti a un aggressivo Alex Marquez.