Moto3, vittoria di Bezzecchi

ROMA, 8 APR - In Moto3 è il riminese Marco Bezzecchi, su KTM, a vincere la gara del Gp d'Argentina, secondo appuntamento del mondiale 2018. Partito in prima fila, dietro al milanese Tony Arbolino (che ha deluso chiudendo al decimo posto), Bezzecchi si è imposto al termine di una gara spettacolare, con tanti sorpassi e cadute per la pista bagnata. A Termas de Rio Hondo, secondo è lo spagnolo Arón Canet su Honda, campione in carica, insidiato fino alla fine da Fabio di Giannantonio, terzo.