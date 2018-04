Jarvis (Yamaha): 'inaccettabile Marquez'

ROMA, 8 APR - ''La condotta di Marquez è inaccettabile, prima con Aleix Espargaro e poi con Valentino, Rossi ha rischiato di ferirsi ed ha perso tanti punti''. Il Team manager Yamaha Lin Jarvis va giù duro contro il pilota della Honda dopo l'ennesimo episodio al limite tra i due in pista. ''Siamo andati alla direzione gara - aggiunge Jarvis ai microfoni di Sky - per chiarire la nostra posizione. C'e' comprensione, ma devono decidere se fare qualche cosa di più o no. Ora Rossi ha paura di Marquez, lui è entrato al nostro box ma non era il momento per farlo''.