Serie C: a Catania arriva la Juve Stabia e la chance è ghiotta

CATANIA - Tra i 23 convocati c’è anche Fornito che rientra in lista dopo settimane di cure per un infortunio. Lucarelli nel posticipo del lunedì (20,45 il via) contro la Juve Stabia ha quasi tutti i giocatori a disposizione. Mancheranno lo squalificato Tedeschi e gli infortunati Rossetti e Caccavallo.

Ed è stata una giornata di sorprese e conferme, quella appena trascorsa in Serie C meridionale. Il Trapani ha pero a sorpresa a Brindisi contro il Francavilla e una vittoria del Catania potrebbe proiettare gli uomini di Lucarelli in solitudine al secondo posto in attesa dello scontro diretto con i granata in programma fra tre turni. Il Lecce ha vinto a Reggio Calabria, non senza soffrire: gol di Mancosu dopo 11 minuti ma i pugliesi hanno sofferto più che mai il secondo tempo arrembante della Reggina che ha sfiorato più volte il pareggio, trovando un grande portiere avversario, Perucchini sulla propria via.

Lucarelli non s’illude: “Pensiamo a noi stessi, pensiamo a vincere al di là dei risultati che maturano sugli altri campi”. E i tifosi stanno pensando a una coreografia importante, tanto è vero che i ragazzi della curva entreranno allo stadio almeno 40 minuti prima per aspettare l’ingresso in campo delle squadre e celebrare questa giornata di speranza e di sostegno nel migliore dei modi. Il Catania potrebbe schierarsi ancora con il 4-3-3, stessa squadra che ha superato prima la Paganese, quindi il Catanzaro segnando dieci gol in totale.



