Moto: Aprilia,primi punti Redding

ROMA, 8 APR - Le premesse che Aleix Espargaró aveva costruito con un gran sabato in qualifica non si sono concretizzate a causa di un problema a un banale componente elettrico manifestatosi sin dalla partenza e che ha costretto Aleix ad alzare bandiera bianca. Rimane il rammarico per una corsa nella quale Aleix entrava da protagonista dopo le grandi qualifiche di ieri ma anche la consapevolezza che il potenziale messo in mostra durante tutto il weekend è pronto a concretizzarsi in risultati anche alla domenica. Scott Redding ha chiuso dodicesimo conquistando così i suoi primi punti iridati su Aprilia. Ma la sua gara - comunque positiva - è stata condizionata dal mal di schiena che lo ha tormentato per tutto il weekend. Anche per lui il la tappa argentina rappresenta una buona base dalla quale ripartire. "Un weekend difficile - ha concluso Romano Albesiano, Aprilia racing manager - ma nel quale abbiamo dimostrato la nostra velocità con entrambi i piloti''.