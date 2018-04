'Presa in giro scuse Marquez fa ridere'

ROMA, 8 APR - ''Lui ti viene e chiedere scusa davanti alle telecamere ma non è sincero perche' la volta dopo fa lo stesso, io le scuse non le accetto e spero che lui stia lontano da me''. Valentino Rossi non ha peli sulla lingua dopo l'ennesimo duello in pista finito male tra i due. ''Se capita un volta ci sta, ma se ricapita un'altra volta e un'altra volta ancora e poi ancora - tuona Rossi - io non le accetto le scuse. La presa per il culo che viene a chiedere scusa mi fa ridere''.