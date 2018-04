Golf: Trump a Reed, vittoria coraggiosa

ROMA, 09 APR - "Congratulazioni a Patrick Reed per la grande e coraggiosa vittoria al Masters. E' un golfista dal grande talento, prevedo un futuro roseo per lui. Si goda questo bel successo". Anche il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, su twitter ha celebrato così il trionfo del texano Reed all'82/a edizione del Masters di Augusta. Grande appassionato di golf, Trump potrebbe presto incontrare Reed per una sfida sul green.