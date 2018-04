Golf: Woods torna tra i primi 100

ROMA, 09 APR - Tiger Woods al Masters di golf, primo major stagionale, sognava il pokerissimo per continuare a dare la caccia a Jack Nicklaus, l'uomo dei record che ad Augusta ha indossato per 6 volte la "giacca verde" (simbolo del torneo). L'americano ha chiuso la gara al 32/o posto, ottenendo un risultato non brillantissimo che gli ha permesso però di tornare tra i primi 100 giocatori del world ranking: ora è 88/o e per Woods raffigura un nuovo punto di partenza. L'americano ha iniziato il 2018 in 656/a posizione. Sorprese anche a ridosso della vetta, con Jordan Spieth che ha scalzato lo spagnolo Jon Rahm dalla 3/a piazza. Mentre Rickie Fowler (2/o al Masters) è adesso 6/o. Con Matsuyama retrocesso in 8/a posizione e Sergio Garcia in 10/a. E Patrick Reed, vincitore del Masters, che ha ottenuto l'11/a posizione (recuperandone 13). In testa ancora Dustin Johnson, davanti a Justin Thomas.