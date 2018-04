Atp-Wta, Nadal e Halep sempre al comando

ROMA, 9 APR - Dopo la settimana dedicata alla Coppa Davis, situazione immutata ai vertici del tennis mondiale maschile con lo spagnolo Rafael Nadal per la seconda settimana sul trono dopo aver scavalcato sette giorni fa lo svizzero Roger Federer. Sul gradino più basso del podio il croato Marin Cilic, seguito dal tedesco Alexander Zverev e dal bulgaro Grigor Dimitrov. Fabio Fognini, stabile in 20/a posizione, si conferma numero uno azzurro. Paolo Lorenzi è 57/o, Andreas Seppi 62/o. La classifica femminile è sempre guidata alla romena Simona Halep, in vetta per la settima settimana consecutiva - 23/a complessiva - davanti alla danese Caroline Wozniacki e alla spagnola Garbine Muguruza, vincitrice del torneo di Monterrey. Camila Giorgi è sempre la prima delle azzurre: la 26enne marchigiana guadagna 5 posizioni e sale al n. 59. Alle sue spalle sei passi avanti anche Sara Errani che risale al numero 89. Perde invece due posti Francesca Schiavone, ora 96/a.