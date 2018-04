Di Francesco, Barça? Cerchiamo miracolo

ROMA, 9 APR - "Dobbiamo crederci fino alla fine e sperare di fare un miracolo o qualcosa di veramente impensabile". Così Eusebio Di Francesco alla vigilia del ritorno dei quarti di Champions col Barcellona. "Siamo sotto di 3 gol, sarà sicuramente una impresa difficilissima - ammette il tecnico della Roma - ma abbiamo il dovere di provarci per questo manderò in campo la migliore formazione senza pensare al derby. Questa partita va affrontata con i migliori, è la più importante in questo momento, e dopo penseremo alla Lazio. Dobbiamo credere di poter fare qualcosa di importante, dobbiamo affrontarla con grande amore e passione per onorare i colori che indossiamo. Al di là del pubblico che ci viene a vedere dobbiamo sempre giocare al meglio per questa maglia, e domani dovremo farlo ancor di più per rispondere al 4-1 dell'andata e dare una risposta a tutti - conclude-. Dobbiamo fare una grandissima prestazione emotiva, fisica, tecnica. Il pubblico sarà l'arma in più ma dovremo essere noi a trascinarli".