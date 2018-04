Meccanico Ferrari, Scuderia ringrazia

ROMA, 9 APR -"Grazie a tutti per le migliaia di messaggi che avete inviato a Francesco". In un tweet la Ferrari ringrazia tifosi, appassionati e non, per tutti i messaggi di sostegno al meccanico feritosi ieri nel corso del Gran Premio del Bahrain investito dalla SF71H di Kimi Raikkonen. "Ha avuto un intervento chirurgico la notte scorsa e lui è ok - aggiunge la scuderia di Maranello - Ora si sta riprendendo ed è assistito al meglio".