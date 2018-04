Valsesia:Genova-Monte Rosa in bici e sci

ROMA, 9 APR - Nico Valsesia, l'ultratrail runner, ciclista e campione di endurance che da più di vent'anni colleziona imprese sportive estreme in tutto il mondo, ha stabilito un nuovo record From zero to. Partendo da Genova sabato sera alle 19,37 ha raggiunto in bici Gressoney La Trinité (Staffal) alle 3,54 di domenica. Dopo il cambio è ripartito alle 4,31 per la scalata del Monte Rosa (4.554 metri) con sci d'alpinismo, e ha raggiunto capanna Regina Margherita alle 10,08. Dei 4.554 metri di dislivello totale, Valsesia ha affrontato in bici i primi 1.385 e gli ultimi 3.169 metri con sci d'alpinismo. Per il tratto su ruote è stato accompagnato dal team di Vittoria corse, 'angeli custodi' dei principali ciclisti durante le competizioni. Valsesia ha rivoluzionato la sfida dell'ascesa in vetta, ideando il progetto From zero to, la scalata no-stop partendo in bicicletta dal livello del mare e proseguendo a piedi o con gli sci fino alla vetta.