Atletica: presentata la Roma Appia run

ROMA, 9 APR - E' stata presentata oggi la Roma Appia run, la manifestazione podistica organizzata dall'Acsi, con il patrocinio di Coni, Fidal, Roma Capitale, Parco regionale dell'Appia Antica e Parco archeologico dell'Appia Antica, che compie 20 anni. Appuntamento domenica prossima con l'unica gara podistica che si disputa su cinque pavimentazioni diverse: asfalto, sampietrino, basolato lavico, sterrato e, per finire, la pista dello stadio Nando Martellini alle Terme di Caracalla. La corsa, come ogni anno, si snoderà sulla distanza di 13 e 4 km su uno dei percorsi più amati dai podisti di tutta Italia. Sabato 14, alle 10, aprirà il villaggio ricavato all'interno dello stadio Martellini, con tantissime attrazioni. Le iscrizioni saranno aperte fino al 9 aprile per la gara da 13 km e fino a sabato 14 per la non competitiva da 4 km.